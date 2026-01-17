Hatay’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mitinginde tütsü yakan yaşlı kadın, slogan atarken üzerine düşen kömürü fark etmedi. Yanma tehlikesi geçiren kadın, çevredekilerin "Abla yanıyorsun" sözlerine de aldırış etmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde miting gerçekleştirdi. Miting alanına yakın bir nokta üzerinde ikamet eden Nuriye Bayrak isimli bir yaşlı kadın, tütsü yakarak yoldan geçenleri selamladı ve slogan attı.

"ABLA YANIYORSUN"

Bayrak, slogan attığı esnada içerisinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü. Vatandaşların hızlı müdahalesiyle kadın yanarak zarar görmekten kurtulurken ‘Abla yanıyorsun’ uyarısına aldırış etmeyen Bayrak’ın o anları kameraya yansıdı.

Özgür Özelin mitinginde slogan atma uğruna tutuşuyordu: Abla yanıyorsun!

"ELİME BİR ŞEY OLMAZ"

Eli ve montu zarar gören Nuriye Bayrak, "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cennette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz" dedi.

