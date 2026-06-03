Denizli'de 1'i bebek 8 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından tepkilerin odağındaki Pamukkale Turizm, yanan otobüs ve sicili kabarık şoförle ilgili iddialara yönelik açıklama yaptı. Firma, yanan aracın bakım, muayene, sigorta ve lastik yenileme işlemlerinin eksiksiz olduğunu, sefer boyunca hız limitlerine uyulduğunu ve "10 numara yağ" kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kazada hayatını kaybeden ve hakkında 36 trafik cezası bulunan şoförün de gerekli tüm mesleki belgelere sahip olduğu ve yasal bir engelinin bulunmadığı iddia edildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, bayram tatilinin son günü meydana gelen otobüs kazasında 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralanmıştı. Tepkiler odağındaki kazaya karışan otobüsün firması Pamukkale Turizm'den yazılı açıklama geldi.

"SORUŞTURMALAR SONUÇLANMADAN KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPAMADIK"

Firmanın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Denizli'de meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden yolcularımıza ve kaptanımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Geride kalan ailelerin ve yakınlarının acısını derinden paylaşıyoruz. Yaşadığımız acının büyüklüğü ve resmi soruşturmaların henüz sonuçlanmaması nedeniyle bugüne kadar kamuoyu önünde kapsamlı açıklama yapamadık." denildi.

Feci kaza sonrası yaralı yolcularla ilgilendiklerini öne süren firma, "Yakınlarını kaybeden ailelerin, yaralılarımızın ve kamuoyunun cevap bekleyen soruları olduğunun farkındayız. Bu nedenle, bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşma sorumluluğu hissediyoruz." açıklamasını yaptı.

OTOBÜS VE ŞOFÖR İLE İLGİLİ TEKNİK DETAYLARI PAYLAŞTILAR

Yanan otobüsle ilgili teknik detayları paylaşan Pamukkale Turizm'in açıklaması şu şekilde:

"Kazaya karışan araç; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde 24.02.2026 tarihinde filomuza sözleşmeli araç olarak dahil edilmiştir.

Araç muayene işlemlerinden 03.03.2026 tarihinde geçmiştir.

Periyodik bakımını 23.03.2026 tarihinde Mercedes-Benz yetkili servisinde gerçekleştirmiştir.

"SEFER BOYUNCA HIZ LİMİTLERİNE UYULDU"

Araç Takip Sistemi, filomuzdaki tüm araçlarda olduğu gibi söz konusu araçta da aktif olarak kullanılmaktadır. Sistem kayıtlarına göre araç, sefer boyunca ve kaza anında hız limitleri içerisinde seyretmiştir.

Kamuoyunda yer alan, araçta "10 numara yağ" şeklinde tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Araç yakıt ikmalini 30.05.2026'da sefer öncesinde Shell istasyonundan gerçekleştirmiştir.

Araç yakıt ikmalini 30.05.2026'da sefer öncesinde Shell istasyonundan gerçekleştirmiştir. Aracın lastikleri Bridgeston marka olup 12.05.2026 tarihinde yenilenmiştir.

Trafik sigortası, kasko sigortası ve zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları dahil olmak üzere tüm yasal sigortaları eksiksiz şekilde yürürlüktedir.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda olduğu gibi, araç her terminal çıkışında güvenlik güçleri ve Ulaştırma Bakanlığı ekiplerince gerçekleştirilen rutin denetimlerden geçmiş; sürücü belgeleri, çalışma süreleri ve takoğraf kayıtlarına ilişkin kontroller yapılmıştır.

"ŞOFÖR 28 YILLIK DENEYİME SAHİP"

Aracı kullanan ve hayatını kaybeden kaptanımız 50 yaşında olup 28 yıllık mesleki deneyime sahiptir. Zorunlu olan SRC ve psikoteknik belgeleri aktif, geçerli ve eksiksiz olup yasal olarak görev yapmasına engel herhangi bir durumu bulunmamaktadır."

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Özetle; kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, kazaya karışan aracın hizmete alınması, bakım, muayene, sigorta ve denetim süreçlerine ilişkin kayıtlar tam ve eksiksiz olup; belgeleriyle birlikte ilgili makamlarla paylaşılmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında 31 Mayıs'ta, Mustafa Fevzi Merdun idaresindeki 45 BAH 834 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanmış, kazada sürücü ve 1 bebek dahil 8 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Pamukkale Turizm sessizliğini bozdu! Denizli'de 8 canın gittiği otobüs kazasında çarpıcı detaylar

ŞOFÖRÜN SİCİLİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un geçmişte 36 kez trafik cezası aldığı iddia edilmişti. Merdun'un alkollü araç kullanmak, hız ihlali, hatalı şerit değiştirme gibi suçlarının bulunduğu öne sürülmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası