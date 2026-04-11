Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan vatandaş, yoğunluk sırasında okuyamadığı yabancı plakayı fişe "Putin" diye yazdı. Rus müşteriler tarafından bu durum kahkaha ile karşılanırken, kendisi için öyle olmadı. Olayın ardından işçi, tazminatsız şekilde işten kovuldu.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Şehit Cüneyt Yıldız caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda 8 aydır pompacı olarak çalışan Seyithan Alay, yoğunluk esnasında gelen Rus plakalı bir aracın plakasını okuyamadı. İddiaya göre başındaki yoğunluğu atlatmaya çalışan Alay, plakanın karmaşık olması nedeniyle işlemi geciktirmemek adına fişe "Putin" yazarak sisteme giriş yaptı. Araçta bulunan Rus vatandaşlar ise durumu fark edince kahkahalar eşliğinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Söz konusu görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine istasyon yönetimi harekete geçti. Herhangi bir kötü niyet ya da hakaret kastı bulunmadığı belirtilmesine rağmen, 8 aydır çalışan Seyithan Alay'ın işine son verildi.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Alay, olay anında istasyonda ciddi bir yoğunluk olduğunu belirterek, "Rus plakalı araç geldi. Plaka çok karışıktı, okuyamadım. O an aklıma ‘Putin' yazmak geldi. Tamamen yoğunluktan kaynaklı bir durumdu. Kötü bir niyetim yoktu. Buna rağmen beni çağırıp işten çıkardılar. Çok şaşırdım" dedi.

"HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI"

Konuya ilişkin konuşan Avukat Elif Şuara Güngör, "İşçiye bu hususta uygulanabilecek yaptırım işten çıkarma değil; en fazla, şayet bir zarar söz konusuysa, yevmiyesinden kesinti yapılmasıdır. İşçinin daha önce herhangi bir nedenle savunması alınmamış olması ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde hareket etmiş olmasına rağmen zorla istifaya zorlanması, hakkın kötüye kullanılması niteliği taşır. Bu durumda yapılan feshin haksız olduğu sonradan ortaya çıkacaktır" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından sosyal medyada da geniş yankı oluştu. Çok sayıda kullanıcı, bir çalışanın anlık bir refleksi nedeniyle işsiz bırakılmasını sert sözlerle eleştirirken, bazı kullanıcılar ise kararın orantısız olduğunu dile getirdi.

