Gülistan Doku soruşturmasında PTS kayıtlarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaybolduğu gün iki şüphelinin, Doku’nun son görüldüğü noktaya yakın bir bölgede aynı araçta birlikte tespit edildiği öne sürüldü. Uzun süre dosyada yer almayan kayıtların sonradan soruşturmaya dahil edilmesi dikkat çekti.

Gülistan Doku’nun kaybolduğu güne ilişkin soruşturma dosyasında, seyrini değiştirebilecek yeni bir gelişme daha gündeme geldi. Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kamerasına yansıyan görüntülerde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile hakkında kırmızı bülten hazırlığı yapıldığı öne sürülen Umut Aktaş’ın aynı araç içerisinde birlikte görüldüğü tespit edildi.

Söz konusu görüntülerin 5 Ocak 2020 tarihinde, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün Munzur Üniversitesi’nin gerisinde yer alan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresindeki PTS kamerasına yansıdığı ifade edildi. Görüntülerde iki ismin aynı araçta birlikte yer aldığı öne sürülürken, bu kaydın dosyaya daha sonra dahil edildiği belirtildi.

PTS kayıtları ortaya çıkardı! İki şüpheli Gülistan Doku'nun son görüldüğü yerde!

İddialara göre, ilgili görüntünün 28 Ocak 2025’te soruşturma dosyasına girdiği, ancak daha önceki kolluk çalışmalarında yer almadığı öne sürüldü. Belgenin ilk aşamada dosyada bulunmamasına rağmen sonradan emniyetin istihbarat raporlarına yansıdığı ifade edildi.

Süreçte, göreve gelen Başsavcı Ebru Cansu’nun resmi yazıyla söz konusu kayıtları talep ederek dosyaya dahil ettirdiği ileri sürüldü. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kritik bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

