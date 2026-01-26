Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni sahilde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in çektiği bir video ortaya çıktı. Rojin'in videoda aileleri çocuklara yönelik öfke' kontrolü için uyardığı görüldü.

21 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Rojin’in ölümüne ilişkin sır düğümü tam olarak çözülememişken genç kızın yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Rojin’in aileleri uyardığı videoda ‘öfke' kontrolüne dikkat çektiği görüldü.

AİLELERİ ÖFKE KONTROLÜ İÇİN UYARMIŞ

Rojin Kabaiş’in video kaydında, şu ifadeler yer aldı:

Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar. Yani çocuğun sizi anlayabileceğini düşünür müsünüz? Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz da size karşı böyle bir şey besliyor maalesef. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman çocuğun size karşı olan bir nefrete dönüşüyor.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek çıktı. 27 Eylül'de kaybolan genç kızın cansız bedeni, 15 Ekim'de Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

2 ERKEĞE AİT DNA

Adli Tıp raporunda Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Rojin’in bedeninde 2 erkeğe ait DNA tespit edildi.

Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine rapor açıklandı. Yayımlanan tespit raporunda DNA örneklerinin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine avukatlar cinsel saldırı olma ihtimali üzerinde yeniden durulması gerektiğini belirtti.

134 DNA ALINMIŞTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Ekim 2025 tarihinde cenazenin nakline kadar geçen sürede, cenazeyle temas etmiş olabilecek kişilerin DNA profillerinin karşılaştırılmasını istedi.

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş

BABADAN CİNAYET İDDİASI

Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin yaptığı araştırmada 134 kişiden DNA alındı. Yapılan incelemeye dair sonuç raporunda ilgili olmayan kişilerin teması ile bir bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla bu aşamada bulaş ihtimalinin de dışlanmış olduğu' tespitine yer verildi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş ise kızının öldürüldüğünü iddia etti.

TELEFONU İSPANYA’DA İNCELENECEK

Kabaiş’in cep telefonu incelenmek üzere İspanya’ya gönderilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrelerin çözülmesiyle ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor” demişti.

