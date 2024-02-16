Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı

    RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    RTÜK&#039;te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
    Rtük, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Uslu, 'bakanlık müşaviri' olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

    RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı. Uslu yaptığı açıklamada kararını "RTÜK’ten ayrılma vakti geldi" sözleriyle duyurdu.

    RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı

    Uslu sosyal medya paylaşımında "Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Necip Milletimiz ve Asil Devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Uslu'nun açıklamaları şöyle:

    RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    985 bin TL'ye aldığı sıfır araç hayatının pişmanlığı oldu - Gündem985 bin TL'ye aldığı sıfır araç hayatının pişmanlığı olduKonya’da bir apartmanda doğalgaz sızdı, 5 kişi hastanelik oldu! - GündemKonya’da bir apartmanda doğalgaz sızdı, 5 kişi hastanelik oldu!Arnavutköy'de plastik üreten imalathanede yangın çıktı, bir işçi hastanelik oldu - GündemArnavutköy'de plastik üreten imalathanede yangın çıktı, bir işçi hastanelik olduTaksici Oğuz Erge'nin katili hakim karşısında! "Neden öldürdün?" sorusuna akılalmaz cevap - GündemTaksicinin katilinden "Neden?" sorusuna akılalmaz cevapKazada öldüğü zannedilen adamı, komşuları katletmiş - GündemDöve döve öldürüp cinayete kaza süsü vermişlerErzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu - GündemToprak altında kalan işçilerin kimlikleri belli olduHastanede skandal anlar! Hasta, doktoru yumrukladı - GündemAcil servise gelen hasta, doktoru yumrukladıBilecik'i sağanak vurdu: Dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı - GündemBilecik'i sağanak vurdu: Dere taştı, tarım arazileri su altında kaldıEskişehir'de feci kaza! Yolcu dolu minibüs vidanjöre çarptı: 12 yaralı var - GündemEskişehir'de feci kaza! Yolcu dolu minibüs vidanjöre çarptı: 12 yaralı varCaminin yanında cesedi bulunmuştu! 4 akrabası gözaltında - GündemCaminin yanında cesedi bulunmuştu! 4 akrabası gözaltında
    Sonraki Haber Yükleniyor...