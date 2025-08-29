Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Sağlık Bakanlığından "Randevu Çetesi" açıklaması!

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı "Randevu Çetesi" haberlerine ilişkin açıklama yaptığı açıklamada "MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden usulsüz randevu alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı NSosyal hesabından, bazı basın organları ve sosyal medyada "Randevu Çetesi" başlığıyla yer alan MHRS üzerinden usulsüz randevu alındığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığından "Randevu Çetesi" açıklaması! - 1. Resim

"MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşların kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları, 'Ücret karşılığında randevu alma' vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri, yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

