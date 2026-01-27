Meteoroloji'nin kent kent yaptığı sağanak ve kar yağışı uyarılarının ardından ülkemize yeni bir sistem girişi yaşanacak. Sahra Çölü'nden gelen tozlar, Türkiye'nin özellikle güney ve batı bölgesinde çöl tozu olarak etki gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR, ÇIĞ, BUZLANMA VE DON

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Sahra çölünden kalkan tozların Türkiye'ye yöneldiği ve bugün ülkemizde çöl tozunun etkili olacağı öğrenildi. Bu nedenle araç yıkama, cam silme ve mont gibi dış giysilerin yıkanmaması gerektiği belirtiliyor.

