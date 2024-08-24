Film gibi olay! Sahte kimlikle 14 kişiyi dolandırdı
Gündem Haberleri / İhlas haber Ajansı
Şanlıurfa'da 14 vatandaşı işe yerleştirme hayaliyle kandıran ve toplamda 366 bin TL dolandıran sahte memur, İzmir'de sahte kimliklerle yakalanarak tutuklandı. Ayrıca şahsın 21 yıl 4 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırılan şahıs, film sahnelerini aratmadı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle 366 bin TL dolandıran H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
21 YIL HAPİS CEZASI ÇIKTI
Polis, şüphelinin kendisini takip eden ekiplerden kaçmak için sürekli adres değiştirdiğini ve farklı isimlere düzenlenmiş kimlikler kullandığını belirledi.
Ayrıca, H.A.'nın 29 suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
TUTUKLANDI
Polis dolandırıcılık şüphelisi H.A. isimli şahsın İzmir'de saklandığı adrese baskın düzenledi.
Gözaltına alınan H.A. isimli şahıs Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Kaynak: İhlas haber Ajansı