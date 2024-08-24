Film gibi olay! Sahte kimlikle 14 kişiyi dolandırdı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas haber Ajansı 24 Ağustos 2024 20:16 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 20:30 - Güncelleme:

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Şanlıurfa'da 14 vatandaşı işe yerleştirme hayaliyle kandıran ve toplamda 366 bin TL dolandıran sahte memur, İzmir'de sahte kimliklerle yakalanarak tutuklandı. Ayrıca şahsın 21 yıl 4 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.