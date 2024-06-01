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Sakaryalılar 'nefes alamıyoruz' diyerek sokağa döküldü! AFAD olay yerinde, valilikten açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakaryalılar &#039;nefes alamıyoruz&#039; diyerek sokağa döküldü! AFAD olay yerinde, valilikten açıklama
Sakarya Nehri, Afad, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde etrafa yayılan koku paniğe neden oldu. İlçe sakinleri 'nefes alamıyoruz' diyerek sokağa dökülürken, bölgeye ekipler sevk edildi. Sakarya Valiliği ise kokunun 'halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku' olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bazı mahallelerde dün akşam saatlerinde etrafa yayılan koku, Sakaryalıların paniğe kapılmasına neden oldu. Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kokunun Sakarya Nehri’nden geldiğini ileri sürdü.

Nehre kimyasal maddenin döküldüğü iddia edilen bölgeye başta AFAD olmak üzere, itfaiye, doğalgaz yetkilileri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun kaynağını tespit etmek amacı ile yoğun bir çalışma başlattı.

"NEFES ALAMIYORUZ"

Kötü koku nedeniyle sokağa çıkan Atilla isimli vatandaş, "Şu anda Sakarya Nehri’nden zehir akıyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız nefes alamıyoruz. Zehirli bir atığın nehre döküldüğü söyleniyor" dedi.

Yaşanan olayın ardından ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "AFAD’ın ölçümlerinde değerler, tehlike sınırının çok altında. Ekipler kokunun kaynağını araştırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryalılar 'nefes alamıyoruz' diyerek sokağa döküldü! AFAD olay yerinde, valilikten açıklama - 1. Resim

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden de gece saatlerinde açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Erenler bölgesinde oluşan bir koku neticesinde vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı birimine yaptığı şikayetler neticesinde, AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir.

Valiliğimiz koordinesinde oluşturulan GAMER, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi İtfaiyeleri, AFAD ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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