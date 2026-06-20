Sakarya’nın turizm merkezi Sapanca’da artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Arifiye-Sapanca hattında 11 kilometrelik yeni duble yol projesi hayata geçiriliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mutabakatın sağlandığını, Karayolları ile protokolün ardından çalışmaların kısa sürede başlayacağını açıkladı.

Sakarya’nın turizm merkezi Sapanca’ya ulaşımı rahatlatacak 11 kilometrelik yeni duble yol projesi hayata geçiriliyor. Arifiye-Sapanca hattında planlanan yeni güzergâh, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak hem şehir içi hem de transit ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yapılan görüşmenin ardından projenin onaylandığını açıkladı. Yavuz, Karayolları Genel Müdürlüğü ile imzalanacak protokolün ardından çalışmaların kısa sürede başlayacağını belirtti.

Arifiye ile Sapanca otoban gişeleri arasında yapılacak çift gidiş, çift geliş olarak planlanan 11 kilometrelik yol üzerinde köprülü geçişler, yeni kavşaklar ve bağlantı noktaları da yer alacak.

Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile bir araya gelerek, müjdeli haberi paylaştı.

Sakarya'ya nefes aldıracak dev proje onaylandı! 11 kilometrelik duble yol geliyor: Güzergah belli oldu

“YATIRIMLAR PEŞ PEŞE DEVAM EDİYOR”

Projenin teknik detaylarını dinledikten sonra “Sakarya yatırımlarına peş peşe devam ediyor” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Son zamanlarda Sakarya’da yatırımların ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Şimdi hepimizin çok yakından takip ettiği ve önemsediği bir proje hayata geçiyor. Arifiye-Sapanca arasındaki duble yolda hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz arasında mutabakat sağlandı. Arifiye ile Sapanca otoban gişeleri arasındaki iki gidiş, iki geliş olacak 11 kilometrelik güzergah için inşallah çok kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlanacak.

Sakarya'ya nefes aldıracak dev proje onaylandı! 11 kilometrelik duble yol geliyor: Güzergah belli oldu

“BU YOL İHTİYAÇ HALİNE GELMİŞTİ”

Sapanca’da ciddi bir trafik yoğunluğu var. İçeriden ve dışarıdan çok fazla insanın uğrak noktası haline gelmiş durumda. Sakarya’mız çok güzel, Sapanca’mız ise gerçekten harika. Bunun yanında İl Ormanı’nın bölgede bulunması, yüksek hızlı tren imkanının olması, şimdi SUBÜ yerleşkesinin bölgede yer alacak olması ve daha birçok sebeple bu yolun yapılması artık bir ihtiyaç haline geldi. Bu yolun hayata geçmesi, Sakarya’mız için önemli bir ayrıcalığın ortaya çıkması anlamına geliyor.

Sakarya'ya nefes aldıracak dev proje onaylandı! 11 kilometrelik duble yol geliyor: Güzergah belli oldu

“BİR BÜTÜN OLARAK ÇALIŞIYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın da her seferinde Sakarya’ya gösterdiği yakın ilgi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın bu konudaki motivasyonu ve süreci yakından takip etmesi, milletvekillerimizin ihtiyaç duyulan her anda ortaya koydukları katkıları ve teşkilatımızın güçlü duruşu nedeniyle her birine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir bütün olarak çalışıyoruz. Şehrimize yatırımlar hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.

Sakarya'ya nefes aldıracak dev proje onaylandı! 11 kilometrelik duble yol geliyor: Güzergah belli oldu

“PROJEMİZ BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANDI”

Başkan Yusuf Alemdar ise, “Genel Başkan Yardımcımız bir toplantı halindeyken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nu arayarak Sapanca çevre yolu ile ilgili görüşme sağladı. Sayın Bakanımız da her şeyin yolunda gittiğini, projenin onaylandığını ve artık sadece protokol sürecinin kaldığını ifade etti. Protokolün ardından güzergâh üzerindeki kamulaştırma çalışmalarını tamamlayarak sürecin fiilen başlamasını sağlayacağız. İnşallah kısa süre içerisinde Arifiye’den Sapanca’ya uzanan yaklaşık 11 kilometrelik yepyeni bir ulaşım aksını şehrimize kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projeye destek sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Projesi onaylanan 11 kilometrelik yeni çevre yolu için önümüzdeki günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapılacak ve çalışmalar fiilen başlayacak. Arifiye-Sapanca Kavşağı’ndan başlayacak yeni aks otoyol gişelerine kadar uzanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası