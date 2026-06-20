Bakan Tekin, Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu: 50 kişilik sınıf bile hayalmiş
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2002 yılında Bülent Ecevit’in başlattığı kampanyayla öğretmenlerin yazdığı "100. yıl mektupları"nı açtı. Öğretmenlerin o dönemde kalabalık sınıfların azalmasını, okullarda bilgisayar bulunmasını ve temel fiziki eksiklerin giderilmesini hayal ettiğini söyleyen Tekin, bugün eğitimde gelinen noktayı bu mektuplar üzerinden anlattı.
- Bakan Tekin, 1970'li yıllarda siyasetin ahlaki olarak zayıf insanların yaptığı iş olarak gösterildiğini ve muhafazakar Anadolu insanlarının siyasetten uzak tutulmaya çalışıldığını belirtti.
- Eski Başbakan Bülent Ecevit döneminde 2002 yılında başlatılan "Cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?" projesi kapsamında öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiği mektuplardan örnekler verdi.
- Bir öğretmenin 100. yılda 45-50 kişilik sınıflarda ders yapabilmeyi hayal ettiğini, oysa bugün Denizli'de liselerde sınıf başına 9, ortaokul ve ilkokullarda ise 12-15 öğrenci düştüğünü söyledi.
- Başka bir öğretmenin koridorlarında farelerin gezmediği bir okul hayal ettiğini belirtirken, Tekin tüm okulların inşaatlarının iyi durumda olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının tamamlandığını vurguladı.
- Öğretmenlerin tuvalet ihtiyacı için çocukları okul dışına gönderme zorunluluğunun yaşanmaması dileğini dile getirdiğini hatırlatan Tekin, bugün bu durumun geçerli olmadığını belirtti.
- Bir öğretmenin okulda bir bilgisayar olmasını hayal ettiğini ancak günümüzde 65 bin okulun tamamının internet erişimiyle birbirine bağlı olduğunu ve tüm sınıflarda akıllı tahtaların bulunduğunu ifade etti.
Denizli'de partililere seslenen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti dönemindeki eğitim yatırımlarını anlattı.
Muhafazakar insanların uzun yıllar siyasetten engellendiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Siyasetin dürüstlük üzerinde kurulmuş bir ilişki olduğuna inanıyorum. Hatırlayın 1970'li yıllarda Yeşilçam'da filmlerinde siyaset hep ahlaki olarak sorumlu, karakteri zayıf insanların yaptığı iş olarak gösterildi. muhafazakar Anadolu insanlarına denildi ki, 'Siz çok dürüstünüz. Siz siyaset yapmayın. Siz siyasetin dışında kalın.' Bilinçaltımıza bu işledi. Sonra siyasete girmeye başlayınca bu sefer de 10'ar yıllık periyotlarla darbeler ile önümüz kesildi. Darbelerle yapılmak istenen şeyler engellenmeye çalışıldı. 2001 yılında Cumhurbaşkanımız 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi" diye konuştu.
ECEVİT DÖNEMİNİN MEKTUPLARINI OKUDU
Bakan Tekin, Başbakan Ecevit döneminde cumhuriyetin 100. yılına gönderilen mektupları açıkladı. Eski Başbakan Bülent Ecevit döneminde hayata geçirilen "Cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz?" projesi kapsamında 23 yıl önce öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiği mektupları açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eski Türkiye ile ilgili eğitime dair konuları sizlerle paylaşayım. Eski Türkiye'de eğitim nasıldı? Bugün nasıl? Ben bunu anlatırken muhalefetin milletvekilleri, muhalefet siyasi partiler bana kızıyorlar. Benim sözlerimden alınıyorlar, rahatsız oluyorlar.
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2023 yılında elime bir dosya geçti. Ben de o dosya üzerinden anlatıyorum bunları. Peki o dosya ne? Rahmetli Bülent Ecevit Başbakan iken 2002 yılında bir proje başlatıyor. Diyor ki 'Cumhuriyetin 100. yılı yaklaşıyor. Cumhuriyetin 100. yılında nasıl bir Türkiye istiyorsunuz? Herkes mektup yazsın' diyor.
"İNŞALLAH 50 KİŞİLİK SINIFLARDA DERS YAPABİLİRİM"
Başlatılan proje PTT üzerinden yürütülüyor. 29 Ekim 2023 günü PTT o mektupları bana teslim etti. O mektuplar AK Parti iktidarı başlamadan önce Türkiye'ye özgü mektuplar. O gün eğitim nasılmış? Ben anlatayım. Bir öğretmenimiz orada 100. yıldaki Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı mektupta, 'İnşallah Cumhuriyetin 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders yapabilirim' diyor. 2002 yılında bir öğretmenimizin hayali 45-50 kişilik sınıfta ders yapabilmek. Bugün Denizli'de sınıf başına düşen öğrenci sayımızı liselerde 9, ortaokul ve ilkokullarda 12-15.
"ESKİ TÜRKİYE'Yİ SIK SIK ANMAK LAZIM"
Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah cumhuriyetin 100. yılında koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulum olur.' Arkadaşlar bütün inşaatlarımız 1. sınıf inşaat. Doğal gazına kadar tüm ihtiyaçları tamamlanmış. Bunu siz yaptınız arkadaşlar. Allah razı olsun sizlerden. Bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah cumhuriyetin 100. yılında ben çocuklarımızı tuvalet ihtiyacını gidermek için okul dışına göndermek zorunda kalmam.' 22 -23 yıl önce okullarımız nasılmış? Şimdi nasıl? O yüzden eski Türkiye'yi sık sık hatırlamak lazım.
Mesela bir başka öğretmenimiz diyor ki, 'İnşallah Cumhuriyetin 100. Yılında okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' Şu anda 65 bin okulumuzun tamamı internet erişim hattıyla birbirine bağlı durumda. 65 bin okulumuzun tamamında ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. 65 bin okulumuzdaki 650 bin sınıfımızın hepsinden devasa bir bilgisayar niteliğinde akıllı tahtalar var Öğretmenimiz neyi hayal etmiş? Biz neyi yapmışız? Eski Türkiye nasılmış? Şimdi nasıl bir Türkiye var? Bunlar AK Parti ailesinin Cumhurbaşkanımıza verdiği destekler ve onun sayesinde yaptığımız yatırımlar sayesinde bu noktaya geldik" diye konuştu.