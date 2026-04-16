Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından ülke genelinde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı. Buna göre okul önlerinde en az iki emniyet personeli görevlendirildi, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekipler de sürece dahil edilecek.

İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirilirken, bakanların da 9 kişinin öldürüldüğü Kahramanmaraş'a gittiği öğrenildi.

GBT KONTROLÜ YAPILDI

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.

HER OKULDA 2 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

OKUL ÇEVRELERİ DE DENETLENDİ

Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

