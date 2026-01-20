Risklerin bertaraf edilmesi ve göç olmaması için hassas davranıldı. Anlaşma, ‘Terörsüz Türkiye’nin başarıya ulaşması için kritik önemde.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Terör unsurlarının Fırat’ın batısından çıkarılmasına giden süreç Ankara’da yakın markaja alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, sahada tam bir koordinasyon sağladı.

MİT, MSB ve Dışişleri Bakanlığı eş güdüm hâlinde Türkiye’ye yönelik mevcut risklerin bertaraf edilmesi, yeni tehditlerin ortaya çıkmaması ve göç dalgası olmaması amacıyla hassas bir süreç yürüttü. Suriye Yönetimi ile YPG/SDG arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasının elzem olduğuna dikkat çeken kaynaklar, sürecin, başından sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde yürütüldüğünün de altını çizdi.

ERDOĞAN HER ADIM İÇİN TALİMAT VERDİ

Gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgi alan Erdoğan, atılması gereken her adım için talimatlar verdi.

Kaynakların diğer aktardıkları şöyle: Suriye hükûmeti, sivilleri kalkan olarak kullanan bir örgütle mücadele ediyor. Şam, kimsenin zarar görmemesi için operasyonu hassas bir şekilde yürüttü. ABD başta olmak üzere DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu bileşenleri ve bölge ülkeleri ile diyalog içerisinde olundu. Ateşkes anlaşması Suriye ve bölgenin istikrarı için hayati önem arz ediyor. Ateşkesin bütün aşamalarının takip edilmesi uluslararası toplumun da yükümlülüğünde. Suriye’de istikrar ve güvenliğin tesisi, Terörsüz Türkiye hedefinin tam anlamıyla başarıya ulaşması için de kritik öneme sahip.

