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    • Samsun'da 12 yaşındaki çocuk kendisini vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Samsun'da 12 yaşındaki çocuğun kendisini tabancayla vurduğu iddia edildi. Çocuğun, ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği için kendisini vurduğu da öne sürülenler arasında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında 12 yaşındaki E.C. adlı çocuğun kendisini tabancayla vurduğu iddia edildi. 

    Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

    Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  

    12 yaşındaki çocuğun kendisini, ailesinin internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği için vurduğu iddia edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Samsun'da 12 yaşındaki çocuk kendisini vurdu
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