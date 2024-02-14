Samsun'da 12 yaşındaki çocuk kendisini vurdu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Şubat 2024 09:10 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 09:15 - Güncelleme:

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Samsun'da 12 yaşındaki çocuğun kendisini tabancayla vurduğu iddia edildi. Çocuğun, ailesinin PUBG oynamasına izin vermediği için kendisini vurduğu da öne sürülenler arasında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.