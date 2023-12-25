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    Şanlıurfa’da dehşet! Seyir halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde uzun namlulu silahla ateş açılan otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

    Şanlıurfa’da dehşet! Seyir halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. Otomobille seyir halinde olan Reşat Çetin (23), Yaylacık ile Mengelli kırsal mahalleleri arasında silahlı saldırıya uğradı.

    Otomobiline uzun namlulu silahla ateş açılan genç ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    SaldırıŞanlıurfaGenç
    Haberler > Gündem > Şanlıurfa’da dehşet! Seyir halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü
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