Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Halil Gündüz’ü arama çalışmaları devam ediyor. 109 personelin bulunduğu ekip hala bir ize rastlamadı.

Pazartesi günü, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Buğdaytepe Mahallesi’nde bir araç kontrolden çıkmış, sulama tahliye kanalına düşmüştü. Araçta bulunan Ali Gündüz (14) Ömer Gündüz (15) ve Mustafa Gündüz'ün (15) cansız bedenine ulaşılmıştı. Araçtaki bir kişi ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. 42 yaşındaki sürücü Halil Gündüz ise bulunamamıştı.

Şanlıurfada sulama kanalına düşen aracın sürücü hala kayıp! Arama devam ediyor

109 PERSONEL GÖREVDE

Kayıp sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara ilişkin son durumu açıklayan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şunları söyledi:

Kanal içerisindeki arama çalışmalarına 7 farklı kurumdan 27 personel katılırken, karadan yapılan yüzey tarama çalışmalarında ise 8 farklı kurumdan 109 personel görev alıyor. Ayrıca 4 kurumdan 20 personel de arama faaliyetlerine destek sağlıyor.

Şanlıurfada sulama kanalına düşen aracın sürücü hala kayıp! Arama devam ediyor

Vali Şıldak, Toplam 156 personelin görev aldığı çalışmalarda ekiplerin sıkı bir koordinasyon içerisinde hareket ettiğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası