Sapanca Gölü kıyısında yıllardır tartışma konusu olan kaçak iskeleler tek tek kaldırıldı. 6 kilometrelik sahil şeridi tamamen boşaltılırken, bölge doğayla uyumlu yeni bir yaşam alanına dönüşmeye hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın talimatıyla başlatılan Sapanca Park Projesi kapsamında Sapanca Gölü kıyısında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Göl çevresinin halkın ortak kullanımına açılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, kıyı kanununa aykırı ve doğal yapıyı bozan kaçak yapılar mercek altına alındı.

Sapanca Gölünde düğmeye basıldı! Kaçak yapılar tek tek kaldırıldı

89 KAÇAK İSKELE TESPİT EDİLDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin yaptığı incelemelerde, sahil boyunca toplam 89 kaçak iskele tespit edildi. Yapılan resmi bildirimlerin ardından bu yapılardan 61’i mülk sahipleri tarafından gönüllü olarak söküldü. Kalan 28 iskele ise ekipler tarafından kontrollü şekilde kaldırıldı.

Yaklaşık 6 kilometrelik sahil şeridinde yürütülen çalışmalar sonucunda göl kıyısı tamamen boşaltılarak doğal görünümüne kavuşturuldu. Kaçak yapıların ortadan kaldırılmasıyla birlikte bölgede, doğaya uyumlu sosyal alanlar, yürüyüş yolları ve dinlenme noktalarını kapsayan Sapanca Park Projesi’nin yapım aşamasına geçileceği bildirildi.

"ÇALIŞMALAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Sapanca Gölü’nün korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulanarak, “Gölümüzün gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için başlattığımız çalışmalar başarıyla tamamlandı. Süreç boyunca duyarlılık gösteren ve iş birliği yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

