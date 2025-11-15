Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 42 yılı geride bıraktı. Türkiye’nin garantörlüğüyle KKTC'nin 1983 yılında kurulması dünya kamuoyunda büyük bir ses getirmişti.

Bu yıl seçimleriyle gündeme gelen KKTC'nin 42 yıl önce resmen ilan edildiği 15 Kasım 1983 tarihi dünya kamuoyunda ses getirmişti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın devlet ilanını büyük bir gizlilik içinde, dünya ile iletişimi keserek yürütmesi, Yunanistan başta olmak üzere dünya devletlerinin tepkileri, Birleşmiş Milletler’e gönderilen “Kıbrıs Türk Halkının Bildirgesi” o günlere damgasını vurdu.

Bugün federasyon tartışmaları yapılırken devletin neler yaşandığına bakalım.

KKTC Meclisi oylamada

16 Kasım 1983 tarihli Türkiye gazetesinde KKTC’nin kuruluşuyla yaşanan gelişmeler birinci sayfada böyle anlatılmıştı:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, MGK, hükümet üyeleri ve parti liderleriyle ortak bir toplantı yaptı.

Karar, Kıbrıs’taki soydaşlarımız tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı.

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞU BM’YE RESMEN BİLDİRİLDİ

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını dün sabah Birleşmiş Milletler’e resmen duyurdu.

Denktaş, saat 11.00’de Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mesajda, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkını kullandığını bildirdi.

Kıbrıs Türk Halkının Bildirgesi

Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden, doğuştan hür ve eşit olan, bütün insanların hür ve eşit yaşaması gerektiğine inanan; bu inanç içinde Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkını 17 Haziran 1983 tarihli kararla dünyaya ilan etmiş olan, ırk, millî menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayrım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden; Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Orta Doğu’da ve dünyada tam bir barış, istikrar, özgürlük ve insan haklarının egemen olmasını isteyen; Kıbrıs adasındaki iki halkın kendi millî benliklerini koruyarak, kendi kesimlerinde huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanan; yaşamaya mecbur bulunan bu iki halkın aralarındaki bütün meselelerini eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı kalan Kıbrıs Türk Federe Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının, iki eşit halk arasında ortaklığın bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve meselelerin çözümünü engellemeyip aksine kolaylaştırabileceğine inandığını bildirmiştir.

15 Kasımda kurulan KKTC 16 Kasım 1982'de Türkiye gazetesinde böyle yer aldı

Meclis ayrıca, iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşmacı bir politikayla çözülebilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin gözetimi altında eşit düzeyde müzakerelerin yürütülmesini yürekten dilemiş, önerilmiş olan zirve toplantısının bu açıdan yarar sağlayacağına inandığını açıklamıştır.

Meclisimiz, Kıbrıs Türk Halkı adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini onaylamıştır.

YUNANİSTAN: SEFERBERLİK İLANI SÖZ KONUSU DEĞİL

Yunan Hükûmeti Sözcüsü Dimitrios Marudas, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Yunanistan’da seferberlik ilan edilmesinin ya da Kıbrıs’a Yunan gemileri gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Şaşırtan sessizlik! KKTC resmen ilan edilmiş, Kıbrısta yeni bir devlet kurulmuştu

KIBRIS MESELESİNDE SON DURUM

Kıbrıs meselesine sulh içinde bir çözüm bulunmasını amaçlayan ve 1968 yılından beri sonuçsuz kalan toplumlararası görüşmeler, Yunanistan ile Kıbrıs Rum yönetimi tarafından sürekli çıkmaza sokulmuştu.

Uluslararası alanda Kıbrıs Türk toplumu aleyhine yürütülen siyasi ve ekonomik ambargo, ada Türklerini bu sabah tarihi kararı almaya zorladı.

DIŞ DÜNYA İLE İLİŞKİ

Önceki akşam Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, kararı milletvekilleriyle bakanlara duyurdu. Federe devletin dış dünya ile olan telsiz ve telefon bağlantıları kısa süreliğine kesildi.

İNGİLTERE, ANKARA VE ATİNA İLE İSTİŞAREDE BULUNACAK

İngiltere Hükûmeti, Kıbrıs Türkleri’nin bağımsızlık ilanı ile ilgili olarak, Türkiye ve Yunanistan’ı acil istişareye çağırdı.

Reuter Ajansı’nın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklama yaparak, 1960 Antlaşması’ndan doğan sorumlulukları çerçevesinde Türk ve Yunan hükûmetleriyle görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, İngiltere’nin Kıbrıs Rum Hükûmeti, NATO müttefikleri ve Avrupa Topluluğu ortaklarıyla da temaslarda bulunacağı belirtildi.

“BAŞKA ÇARE YOKTU”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, Prof. Hamza Eroğlu ve gazeteci Metin Toker, “Kıbrıs Türkü bu kararında haklıdır” değerlendirmesinde bulundular.

Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı yaptığı açıklamada, “Bütün gelişmeler, bu noktaya gelinmesinin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.” dedi.

ALİ TÜFEKÇİ

