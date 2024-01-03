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    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

    Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
    Gündem Haberleri  / TRT Haber

    Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

    Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

    PROJELERDE GELİNEN AŞAMA GÖRÜŞÜLECEK

    Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

    Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: TRT Haber
    Recep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Gündem > Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
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