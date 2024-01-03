Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

3 Ocak 2024 14:54 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 15:13

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Beştepe'deki toplantıda, Türkiye'nin geçen yıl savunma sanayii alanında gösterdiği başarılara ilişkin genel değerlendirme yapılacak. Ayrıca bu yıla ilişkin yol haritası konuşulacak.

PROJELERDE GELİNEN AŞAMA GÖRÜŞÜLECEK

Bu kapsamda Türkiye'nin gökyüzündeki yeni güçleri olacak Bayraktar TB3, Kızıl Elma, KAAN, ANKA-3 ve Hürjet projelerinde gelinen aşama görüşülecek.

Toplantıda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi için kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya ilişkin ayrıntılar, İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılacak.