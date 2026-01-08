Bulgaristan, 2026 itibarıyla uzaktan çalışanlar için “Dijital Göçebe Vizesi”ni hayata geçirdi. İşte başvuru şartları ve süreci.

Bulgaristan, 2026 itibarıyla dünya çapındaki uzaktan çalışanlar için “Dijital Göçebe Vizesi”ni resmen hayata geçirdi. 2025 yılında para birimini euroya geçiren ve Schengen Bölgesi’ne tam dahil olan ülke, düşük hayat maliyetleri ve yeni vize programıyla uzaktan çalışanları kendine çekmeyi hedefliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Euronews’ün aktardığı bilgilere göre Bulgaristan’ın vize programına başvuracak adayların AB, AEA veya İsviçre dışındaki ülkelerin vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca gelirlerini Bulgaristan dışında elde etmeleri şart.

Schengen bölgesinde büyük fırsat! Yeni vize programı resmen hayata geçiyor

Başvuru için öne çıkan kriterler ise şöyle:

AB dışındaki bir şirketin uzaktan çalışanı olmak,

Yurt dışında kayıtlı bir işletmenin en az yüzde 25 ortağı olmak,

Ya da en az bir yıldır uluslararası müşterilere hizmet veren serbest çalışan (freelancer) olmak.

Başvuru sahiplerinin, Bulgaristan’daki asgari ücretin 50 katına denk gelen yıllık en az 31 bin euro gelirlerini belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca, tüm Schengen bölgesinde geçerli sağlık sigortası ve Bulgaristan’da geçerli bir kira sözleşmesi veya konaklama belgesi sunmaları zorunlu.

Schengen bölgesinde büyük fırsat! Yeni vize programı resmen hayata geçiyor

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Program iki aşamalı bir prosedüre sahip:

Öncelikle adaylar, kendi ülkelerindeki Bulgaristan konsolosluklarından D tipi uzun süreli vize alıyor.

Bulgaristan’a giriş yaptıktan sonra 14 gün içinde oturma izni için başvuruda bulunuyor.

İlk etapta bir yıl verilen oturma izni, şartların devam etmesi durumunda uzatılabiliyor. İşlem sürecinin toplamda üç ayı bulabileceği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası