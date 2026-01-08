Schengen bölgesinde büyük fırsat! Yeni vize programı resmen hayata geçiyor
Bulgaristan, 2026 itibarıyla uzaktan çalışanlar için “Dijital Göçebe Vizesi”ni hayata geçirdi. İşte başvuru şartları ve süreci.
- Bulgaristan, 2026'dan itibaren AB/AEA/İsviçre dışından uzaktan çalışanlar için Dijital Göçebe Vizesi'ni uygulamaya koydu.
- Başvuru sahipleri, AB dışındaki bir şirketin uzaktan çalışanı, yurt dışında kayıtlı bir işletmenin en az %25 ortağı veya uluslararası müşterilere hizmet veren serbest çalışan olmalı.
- Adayların yıllık en az 31.000 euro gelirini belgelemeleri, Schengen bölgesinde geçerli sağlık sigortası ve konaklama kanıtı sunmaları zorunlu.
- Başvuru süreci, kendi ülkesindeki Bulgaristan konsolosluğundan D tipi vize alımı ve ülkeye girişten sonra 14 gün içinde oturma izni başvurusu olmak üzere iki aşamalıdır.
- Oturma izni ilk etapta bir yıl süreyle verilir ve şartların devam etmesi halinde uzatılabilir; işlem toplamda üç ayı bulabilir.
Bulgaristan, 2026 itibarıyla dünya çapındaki uzaktan çalışanlar için “Dijital Göçebe Vizesi”ni resmen hayata geçirdi. 2025 yılında para birimini euroya geçiren ve Schengen Bölgesi’ne tam dahil olan ülke, düşük hayat maliyetleri ve yeni vize programıyla uzaktan çalışanları kendine çekmeyi hedefliyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Euronews’ün aktardığı bilgilere göre Bulgaristan’ın vize programına başvuracak adayların AB, AEA veya İsviçre dışındaki ülkelerin vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca gelirlerini Bulgaristan dışında elde etmeleri şart.
Başvuru için öne çıkan kriterler ise şöyle:
AB dışındaki bir şirketin uzaktan çalışanı olmak,
Yurt dışında kayıtlı bir işletmenin en az yüzde 25 ortağı olmak,
Ya da en az bir yıldır uluslararası müşterilere hizmet veren serbest çalışan (freelancer) olmak.
Başvuru sahiplerinin, Bulgaristan’daki asgari ücretin 50 katına denk gelen yıllık en az 31 bin euro gelirlerini belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca, tüm Schengen bölgesinde geçerli sağlık sigortası ve Bulgaristan’da geçerli bir kira sözleşmesi veya konaklama belgesi sunmaları zorunlu.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Program iki aşamalı bir prosedüre sahip:
Öncelikle adaylar, kendi ülkelerindeki Bulgaristan konsolosluklarından D tipi uzun süreli vize alıyor.
Bulgaristan’a giriş yaptıktan sonra 14 gün içinde oturma izni için başvuruda bulunuyor.
İlk etapta bir yıl verilen oturma izni, şartların devam etmesi durumunda uzatılabiliyor. İşlem sürecinin toplamda üç ayı bulabileceği belirtiliyor.