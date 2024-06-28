Şehrin göbeğinde otopark baskını! 100 lira için 3 kişi bir kişiyi öldüresiye darp etti

Sakarya'da bir otoparka aracını bırakan şahıs 100 lira ödemeyi reddederek görevliyle tartıştı. Polisin araya girerek yatıştırdığı olay, şahsın çocuklarının otoparka gelmesiyle yeniden alevlendi. Üç kişi görevliyi feci şekilde darp etti. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs aracı ile otoparka geldi. İddiaya göre, yaklaşık 4 saat kadar aracı otoparkta kalan şahıs, çıkışta ödeyeceği 100 TL ücreti fazla buldu.

Bunun üzerine gişe görevlisi Recep İçöz (43) ile tartıştı.

KENDİ GİTTİ ÇOCUKLARI GELDİ

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından bölgeden uzaklaşan ve ardından tekrar sinirli bir şekilde geri gelen şahıs, polis ekiplerinin de otoparka gelmesi ile güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan olaydan yaklaşık 15 dakika sonra otoparka gelen 2 şahıs, "Babamla tartışmışsın, küfür etmişsin" sözleri ile Recep İçöz’ü darp etmeye başladı.

Arbedeyi görerek ayırmak isteyen diğer otopark çalışanlarına ise şahıslardan biri bıçak çekti. Güçlükle sakinleştirilen olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Recep İçöz ise hastaneye giderek darp raporu aldı. İçöz, ardından şahıslardan şikayetçi oldu.

MAĞDUR OLAY ANINI ANLATTI

Başından geçen olayı anlatan Recep İçöz, “Araç gişeye yanaştı ve sürücüye fiyatı söyledim. Fiyatı yüksek bulan sürücü ‘Sokakta şu kadar, işte burada neden bu kadar’ diyerek itiraz etti bana. Ancak bizim fiyat listemiz otoparkın her yerinde mevcut zaten. Daha sonrasında ‘Siz soyguncu musunuz, hırsız mısınız’ diye hakaretler etmeye başladı. ‘Erkeksen dışarıya çık, ben aşağıya iniyorum’ gibilerinden sözler söyledi.

Ücretini ödedi, olayı yatıştırdık. Bu kişi sinirli bir şekilde yukarıya çıktı, daha sonrasında tekrar aşağıya geldi, bana saldırmaya kalktı. Bu sırada polis ekipleri bölgeye geldi, şikayetçi olup olmadığımı sordular. Ben de olayı yatıştırdığımız için şikayetçi olmadığımı söyledim.

Bana hakaret eden şahıs buradan uzaklaştı. Bu şahıs çocuklarını aramış, yaklaşık 15 dakika sonra ben burada çalışırken iki kişi geldi, kardeş olduklarını düşünüyorum. Biranda ‘Babamla tartışmışsınız’ diyerek gişeye daldılar. Ne olduğunu bile anlayamadım, bana hakaret ve küfür etmeye başladılar. Ben onları sakinleştirmeye çalışıyordum, o esnada bir tanesi boğazıma yapıştı. Devamında o iki kişi bana yumruk atmaya devam etti. Bir şekilde kendimi ben dışarıya attım ama dışarıda beni darp etmeye devam ettiler. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Darp izleri var vücudumun çeşitli yerlerinde, darp raporu da aldım” dedi.

Öte yandan, şahısların otoparkın çıkış gişesine girerek çalışanı darp ettiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir süre devam eden tartışma esnasında ikilinin otopark çalışanını darp ettiği ve diğer çalışanların olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.