Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sele kapılan kadına taksici müdahalesi: Kurtarma anları anbean kamerada

Sele kapılan kadına taksici müdahalesi: Kurtarma anları anbean kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Amasya, Sel, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da etkili olan yağışlar sele neden oldu. Kent merkezinde bir kadın sel sularına kapıldı. O sırada yoldan geçen taksici sürüklenen kadını taksiye alarak evine kadar bıraktı. Günün kahramanı ilan edilen genç taksici yaşananları "Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum" ifadeleriyle anlattı. 

Amasya'da kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Şeyhcui Mahallesi’nde bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. Ölümle burun burulan gelen 50’li yaşlardaki kadını oradan tesadüfen geçen taksici Tahsin Aydın (23) kurtardı. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaşananları anlatan Aydın, “Bir anda yağmur bastırmıştı. Bir müşterimizi almıştım. Ablamızı yerde suların arasında sürüklendiğini görünce camı açıp elinden tutarak ayağa kaldırdım. Taksinin arka koltuğuna oturttum” dedi.

Sele kapılan kadına taksici müdahalesi: Kurtarma anları anbean kamerada - 1. Resim

EVİNE KADAR BIRAKTI

Kurtardığı kadını evine bırakan genç taksici, “Değerli eşyalarının kurtarabildiğimiz kadarını da kurtardık. Ücret teklif etti. Kabul etmedim. Kendisine dikkat etmesini istedim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Ablamız büyük bir tehlike atlattı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Sele kapılan kadına taksici müdahalesi: Kurtarma anları anbean kamerada - 2. Resim

TAKSİCİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKMIŞ

Aydın, çalıştığı taksi durağında kendisini kutlayan meslektaşları tarafından günün kahramanı olarak karşılandı. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programı 2. sınıftaki eğitimine ara verip bir yıl önce taksiciliğe başlayan Aydın, “Maddi ve ailevi sıkıntılardan dolayı okulumu bırakıp taksiciliğe yönelmek zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kameradaKartal gözünü Martial'a dikti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada - GündemKadıköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kameradaMeteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sağanak gidiyor, kavurucu sıcaklar geliyor - GündemTermometreler 40'ı zorlayacakKavga ettiği babası dehşet saçtı! Gözü döndü, acımadan bıçakladı - GündemGözü dönmüş baba vahşeti! Eline aldığı bıçakla...Bugün başladı! İzmir'in 26 bölgesinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı - GündemValilik duyurdu! 26 bölgeye giriş yasaklandıZehir tacirlerine 'Narkoçelik-19' darbesi! 480 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Gündemİstanbul'da 'Narkoçelik-19' operasyonu! 8 şüpheli yakalandıİki çuval Hakkari soğanını yurt dışına kaçırmak istedi, rekor ceza yedi - GündemBu da 'Hakkari soğanı' kaçakçılığı
Sonraki Haber Yükleniyor...