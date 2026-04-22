Bursa’da sağanak sonrasında bir sitenin istinat duvarı çöktü, site sakinleri deprem olduğunu sanarak kendini sokağa attı. Duvarın çökmesi sonrasında 2 blok tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Halitpaşa Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sitenin yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, şiddetli yağışın etkisiyle yandaki sitenin üzerine devrildi. Gürültüyle sarsılan bina sakinleri deprem olduğunu düşündü, kendini dışarı attı. İstinat duvarının devrilmesinin ardından 2 dairenin balkonu yıkıldı, bazı araçlar enkaz altında kaldı.

Sesi duyan deprem sandı, onlarca kişi sokağa döküldü! Bursa’da istinat duvarı çöktü, 2 blok tahliye edildi

2 BLOK TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvarın sitenin iki katını kapladığı belirlenirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İnceleme sonrasında 2 blok tedbir amaçlı tahliye edildi.

“CAN KAYBI YOK”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yaşanan olay sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bölgede etkili yağış olması nedeniyle istinat duvarı çöktü. Ekiplerimiz sahada şu anda görev yapıyor. Çok şükür can kaybı yok fakat araç ve evlerde hasar var. Şu anda 2 blok tahliye edildi.

PARÇALAR DÜŞEBİLİR

Bölgede zaman zaman taş parçalarının düşmeye devam ettiği, duvarda yeni kopmaların yaşanabileceği bildirildi.

METEOROLOJİ SARI KOD VERMİŞTİ

Öte yandan dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı. Meteoroloji bugün Bursa ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. En yüksek sıcaklığın 15°C olacağı, yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı belirtilmişti.

