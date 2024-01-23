Sevim'in katiline indirimsiz müebbet

23 Ocak 2024 16:41 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 16:43

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Sevim Çet'in evli olduğu Özgür Çet tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davada karar çıktı.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Özgür Çet son söz olarak, “Biz sürekli tartışıyorduk, ben ne yaptımsa çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim” dedi.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi dava sonucunda Özgür Çet’e eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, indirim uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

23 Ağustos 2022’de Özgür Çet, eşi Sevim Çet'le ilgili polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu. 24 Ekim 2022 tarihinde Sevim Çet’in cesedi çürümüş halde Seydikemer Çırpı mevkiinde ormanlık alanda bulunmuş, gözaltına alınan Özgür Çet cinayeti itiraf etmişti.