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    Sevim'in katiline indirimsiz müebbet

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Muğla'da, evli olduğu Sevim Çet’i katlettikten sonra cansız bedenini ormanlık alana bırakan daha sonra da kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet'in cezası belli oldu. Katile, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

    Sevim&#039;in katiline indirimsiz müebbet
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Sevim Çet'in evli olduğu Özgür Çet tarafından öldürülmesine ilişkin görülen davada karar çıktı. 

    Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Özgür Çet son söz olarak, “Biz sürekli tartışıyorduk, ben ne yaptımsa çocuklarım için yaptım. O yüzden cinayeti bir süre söyleyemedim” dedi.

    İNDİRİMSİZ MÜEBBET

    Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi dava sonucunda Özgür Çet’e eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, indirim uygulamadı.

    NE OLMUŞTU?

    23 Ağustos 2022’de Özgür Çet, eşi Sevim Çet'le ilgili polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuştu. 24 Ekim 2022 tarihinde Sevim Çet’in cesedi çürümüş halde Seydikemer Çırpı mevkiinde ormanlık alanda bulunmuş, gözaltına alınan Özgür Çet cinayeti itiraf etmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MuğlaKadın Cinayeti
    Haberler > Gündem > Sevim'in katiline indirimsiz müebbet
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