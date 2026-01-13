Türkiye, Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altında. İç Anadolu, Doğu ve Karadeniz’de sıcaklık düşüşünün 9 dereceyi bulması bekleniyor. Çiftçilere de zirai don uyarısı yapıldı.

Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte hissedilir derecede azalacak. Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının kar yağışı ve fırtınayı da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu başlayan ve gittikçe etkisini arttıran yağışlı sistem, iç ve doğu kesimlerde kar yağışına dönüşecek. Bugünden itibaren soğuk havanın iç kesimlere yayılmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Sibirya soğuğu donduruyor: Sıcaklıklar dokuz derece düşecek

Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklık düşüşünün 9 dereceyi bulması bekleniyor. İstanbul’da hafta sonu etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına yerini soğuk havaya bırakırken başkentte de hafta ortasında gece sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Ankara şehir merkezinde hafif kar yağışının aralıklarla süreceğini belirten yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın Marmara ve Ege’de deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği, iç kesimlerde ise kar yağışı ve buzlanmanın kara yolu ulaşımında aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca “zirai don” uyarısı yapıldı.

