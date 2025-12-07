İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok ilçede yol ve istinat duvarı çökmeleri meydana geldi. Sarıyer Uskumruköy’de yolun çökmesiyle iki araç dereye düşerken, Gaziosmanpaşa’da asfaltlama yapılan yolda zemin kaydı ve park halindeki araç zarar gördü. Kadıköy Fikirtepe’de ise bir binanın istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Ekipler bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MG) uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Megakentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçeden yol ve istinat duvarı çökme haberleri geldi.

SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ

Sarıyer'de Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.

Şiddetli yağış İstanbul'u vurdu: Yollar çöktü, duvarlar yıkıldı!

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.

Şiddetli yağış İstanbul'u vurdu: Yollar çöktü, duvarlar yıkıldı!

GAZİOSMANPAŞA'DA YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Eyüp Caddesi'nde asfaltlama çalışması yapılan yolda yağışın etkisiyle zemin çöktü. Çalışmanın olduğu alana park edilmiş araç, zeminde oluşan çukura kayarak hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, dolgu ve onarım çalışmaları sürüyor.

Şiddetli yağış İstanbul'u vurdu: Yollar çöktü, duvarlar yıkıldı!

KADIKÖY'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan aşırı yağışların ardından çöktü. Büyük bir gürültüyle inşaat alanına çöken istinat duvarı paniğe neden oldu.

Şiddetli yağış İstanbul'u vurdu: Yollar çöktü, duvarlar yıkıldı!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik şeridi çekerek muhtemel bir ikinci çökme ihtimaline karşı tedbir aldı. Binada yapılan incelemede ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Çökmenin yağış nedeniyle zeminin yumuşamasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Şiddetli yağış İstanbul'u vurdu: Yollar çöktü, duvarlar yıkıldı!

Haberle İlgili Daha Fazlası