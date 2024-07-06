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Silivri'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri Semizkumlar mevkiinde çıkan anız yangınının büyüyerek ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında alevler yükselmeye devam ediyor. Ege'de yaşanan orman yangınlarının ardından bu kez İstanbul'da çıkan anız yangını korkuttu. Silivri'de anız yangının giderek büyümesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

SİLİVRİ'DE ANIZ YANGINI

Ekipler yangını söndürmek için cansiperane çalışmalarını sürdürdü.
 
Yangının çıktığı alanda konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Son zamanlarda bölgemizde anız yangınları çoğaldı. Biz defalarca çiftçilerimize, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Dikkatli olmaları gerektiğini uyarmamıza rağmen bilinçsiz ufak bir ateş, tehlikenin ne kadar büyük boyuta geldiğini gözler önüne serdi. AFAD ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Şimdilik kontrol altına alındı. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Daha üzücü olaylar da yaşayabilirdik” dedi.
 
Öte yandan yangının itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.
 
 
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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