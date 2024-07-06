Silivri'de korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

SİLİVRİ'DE ANIZ YANGINI Ekipler yangını söndürmek için cansiperane çalışmalarını sürdürdü. İlgili Haberler İstanbul Alibeyköy'deki bir iş yerinde korkutan yangın Yangının çıktığı alanda konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Son zamanlarda bölgemizde anız yangınları çoğaldı. Biz defalarca çiftçilerimize, vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık. Dikkatli olmaları gerektiğini uyarmamıza rağmen bilinçsiz ufak bir ateş, tehlikenin ne kadar büyük boyuta geldiğini gözler önüne serdi. AFAD ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldı. Şimdilik kontrol altına alındı. Tekrar tekrar uyarıyoruz. Daha üzücü olaylar da yaşayabilirdik” dedi. İlgili Haberler İzmir Ödemiş'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Öte yandan yangının itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında alevler yükselmeye devam ediyor. Ege'de yaşanan orman yangınlarının ardından bu kez İstanbul'da çıkan anız yangını korkuttu. Silivri'de anız yangının giderek büyümesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.