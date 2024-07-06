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İzmir Ödemiş'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir Ödemiş&#039;te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir, Orman Yangını, Ödemiş, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın için bölgeye akın eden ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçenin Artıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangının 15.35'te çıktığı ve ilk müdahalenin de 15.45'de yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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