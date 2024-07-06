İzmir Ödemiş'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Temmuz 2024 18:23 - Güncelleme: 6 Temmuz 2024 18:28 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın için bölgeye akın eden ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.