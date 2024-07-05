Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangınında çalışmalar devam ediyor

Hollanda maçı cezalı oyuncular arasında Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek yer aldı

Bakanların maaşına 28, milletvekili maaşlarına 27 bin 500 TL zam geldi

Konser sonrası hastaneye kaldırılan Haluk Levent'in göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti olduğu öğrenildi

EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçı muhtemel 11 kadrosunda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler var

Avusturya maçında skoru bilen köpekten Hollanda için yeni tahmin: Türkiye 2-1 kazanacak

YKS sınavına giren en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş olurken en genci 15 yaşındaki Elif Koçak oldu