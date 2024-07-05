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Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangınında çalışmalar devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya, Orman Yangını, İhbar, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 Temmuz Cuma günü Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler sevk edilirken söndürme çalışmaları sürüyor. Dumanların yükselmesinin ardından vatandaşların ihbarı sonucu çalışmalar başlarken söndürüldü mü merak edildi.

Bugün Antalya'da orman yangınının çıkmasının ardından vatandaşlar ilgililere ihbarda bulundu. 12.30 civarı başlayan yangında ekipler görev alırken son duruma dair bilgi paylaşıldı.

ANTALYA ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

5 Temmuz günü öğlen saatlerinde başlayan Antalya orman yangınında çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangınında çalışmalar devam ediyor - 1. Resim

Alayla Mahallesinde çıkan yangın 12.30 civarında başlarken Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri söndürmek için olay yerine geldi.

4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı çalışmalarına devam ediyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Aksu ilçesi alevlere teslim!
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