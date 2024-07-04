Malatya'da korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, herkes seferber oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Alevler bu kez Malatya'da yükseldi... Yeşilyurt'ta konteynerde çıkan yangın korkuttu. Dumanlar gökyüzünü kapladı, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yükselen alevler korkuttu. Konteynerda henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın nedeniyle, gökyüzünü dumanlar kapladı, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.
MALATYA'DA KORKUTAN YANGIN
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Eski Tekel Depoların bulunduğu yerleşkede saat 16.30 sıralarında bir konteynerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Bölgede yükselen dumanları görenlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.
İtfaiyenin olay yerine ulaşmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı