Malatya'da korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, herkes seferber oldu

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2024 17:53 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 18:08 - Güncelleme:

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Alevler bu kez Malatya'da yükseldi... Yeşilyurt'ta konteynerde çıkan yangın korkuttu. Dumanlar gökyüzünü kapladı, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar seferber oldu.