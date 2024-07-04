İstanbul Esenyurt'taki bir binada yangın çıktı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2024 10:53 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme:

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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarına başladı.