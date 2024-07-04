İstanbul Esenyurt'taki bir binada yangın çıktı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarına başladı.
İstanbul'dan gelen yangın haberlerine bir yenisi de Esenyurt'tan eklendi. Esenyurt'taki bir binada henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürme çalışması başlattı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı