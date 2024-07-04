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İstanbul Esenyurt'taki bir binada yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Esenyurt&#039;taki bir binada yangın çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarına başladı.

İstanbul'dan gelen yangın haberlerine bir yenisi de Esenyurt'tan eklendi. Esenyurt'taki bir binada henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürme çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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