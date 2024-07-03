İzmir Bornova Beşyol mahallesinde çıkan yangın sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme:

İzmir, Orman Yangını, Sabuncubeli Tüneli, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz günü İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından ekipler olay yerine sevk edilirken İzmir yangın söndürüldü mü, son durum nedir merak edildi. Sosyal medya platformu olan X'te yapılan paylaşımlarla beraber yakından takip edilen Bornova yangınında çalışmalar sürüyor.

İlgili Haberler Soma'da orman yangına müdahale devam ediyor