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İzmir Bornova Beşyol mahallesinde çıkan yangın sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir, Orman Yangını, Sabuncubeli Tüneli, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz günü İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından ekipler olay yerine sevk edilirken İzmir yangın söndürüldü mü, son durum nedir merak edildi. Sosyal medya platformu olan X'te yapılan paylaşımlarla beraber yakından takip edilen Bornova yangınında çalışmalar sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan İzmir Bornova orman yangınından çıkan dumanlar vatandaşı endişelendirirken ihbarın üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yaz aylarının başlamasıyla beraber artan yangınlardan bir tanesi de İzmir'den geldi. Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı mı, ne zaman açılacağına dair bilgiler araştırıldı.

İZMİR BORNOVA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

3 Temmuz günü İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan yangına 6 uçak, 3 helikopter müdahale ederken karadan da söndürme çalışmaları devam ediyor. Duman yoğunluğu nedeniyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatılırken yangın, Beşyol Mahallesi'nde başladı.

13.37'de başlayan yangına 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale sürüyor.

İzmir Bornova Beşyol mahallesinde çıkan yangın sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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