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İstanbul Alibeyköy'deki bir iş yerinde korkutan yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Alibeyköy&#039;deki bir iş yerinde korkutan yangın

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'ın Alibeyköy semtindeki bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy semtinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İstanbul Alibeyköy'deki bir iş yerinde korkutan yangın - 1. Resim

4 KATLI İŞ YERİNİN ÇATISINDA YANGIN

Alibeyköy'deki 4 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın çıkmasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın olduğu yere gelen ekipler, alevleri söndürme çalışmalarına başladı.

İstanbul Alibeyköy'deki bir iş yerinde korkutan yangın - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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