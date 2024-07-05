İstanbul Alibeyköy'deki bir iş yerinde korkutan yangın
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eyüpsultan'ın Alibeyköy semtindeki bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy semtinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
4 KATLI İŞ YERİNİN ÇATISINDA YANGIN
Alibeyköy'deki 4 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın çıkmasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın olduğu yere gelen ekipler, alevleri söndürme çalışmalarına başladı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı