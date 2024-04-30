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Sinan Ateş suikastı soruşturması tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sinan Ateş suikastı soruşturması tamamlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin şüpheli 22 kişi hakkında soruşturma tamamlandı. İddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17 şüpheli hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 2022 yılında Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık, "delillerin araştırılması, dijital materyallerin inceleme süresi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak" tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı.

17 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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