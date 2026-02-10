İletişim Başkanlığı Türkiye'de bir huzurevinde çekildiği iddia edilen görüntülerin Kosova'da kaydedildiğini ve kasıtlı olarak dezenformasyon yapıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye’de bir huzurevinde kaydedildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLER KOSOVA'DAN

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İddia edilen görüntülerin Türkiye’de çekilmediği; olayın Kasım 2022’de Kosova’nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki Orenda Yaşlı Bakımevi’nde meydana geldiği tespit edilmiştir. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki çalışan gözaltına alınmış, bakımevinin sahibi ise tutuklanmıştır." denildi.

Skandal görüntüler Kosovada çekilmiş! İletişim Başkanlığı işin aslını açıkladı

"KASITLI OLARAK DOLAŞIMA SOKULMUŞTUR"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Söz konusu paylaşım ve içerikler, daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmış olmasına rağmen kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunun, Türkiye’de yaşandığı izlenimi verilerek servis edilen ve bağlamından koparılan bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

