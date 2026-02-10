Skandal görüntüler Kosova'da çekilmiş! İletişim Başkanlığı işin aslını açıkladı
İletişim Başkanlığı Türkiye'de bir huzurevinde çekildiği iddia edilen görüntülerin Kosova'da kaydedildiğini ve kasıtlı olarak dezenformasyon yapıldığını duyurdu.
- İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'de bir huzurevinde çekildiği iddia edilen görüntüleri yalanladı.
- Görüntülerin Kasım 2022'de Kosova'nın İpek (Peja) kentindeki Orenda Yaşlı Bakımevi'nde kaydedildiği tespit edildi.
- Kosova'daki olayın ardından iki çalışan gözaltına alınmış, bakımevinin sahibi ise tutuklanmıştır.
- Daha önce de yalanlanmış olan bu içeriklerin kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulduğu belirtildi.
- Kamuoyuna, Türkiye'de yaşandığı izlenimi verilen yanıltıcı paylaşımlara itibar etmeme çağrısı yapıldı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye’de bir huzurevinde kaydedildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! İşte AK Parti İstanbul oy oranı
GÖRÜNTÜLER KOSOVA'DAN
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İddia edilen görüntülerin Türkiye’de çekilmediği; olayın Kasım 2022’de Kosova’nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki Orenda Yaşlı Bakımevi’nde meydana geldiği tespit edilmiştir. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki çalışan gözaltına alınmış, bakımevinin sahibi ise tutuklanmıştır." denildi.
"KASITLI OLARAK DOLAŞIMA SOKULMUŞTUR"
Açıklama şu şekilde devam etti: "Söz konusu paylaşım ve içerikler, daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmış olmasına rağmen kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunun, Türkiye’de yaşandığı izlenimi verilerek servis edilen ve bağlamından koparılan bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."