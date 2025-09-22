Youtube’ta hadis ile alay eden Soğuk Savaş programına soruşturma: Fenomen Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı

YouTube’da 1,5 milyon takipçisi bulunan ‘Soğuk Savaş’ kanalında yayınlanan bir videoda, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’e yönelik halkı tahrik edici paylaşımlarda bulunuldu. Videoda “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” Hadîs-i Şerîfiüzerinden yapılan yorumlar, nefret söylemine yol açabilecek nitelikte bulundu.

GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "“Soğuk Savaş” rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve sosyal mecralarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır”hadisi şerifi üzerinden Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, programı sunan Boğaç SOYDEMİR ve Programa Konuk olan Enes AKGÜNDÜZ isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



Ö Z Ü R D İ LED İ

Soydemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, yaptığının 'şaka' olduğunu belirtip özür diledi. "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum." diyen Soydemir, "Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık." ifadelerini kullandı.