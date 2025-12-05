Antalya'da sokak röportajında okuduğu şiirden dolayı gözaltına alınan Halil K. ve sosyal medya hesabının sahibi Hasan K. Cumhurbaşkanına hakaretten çıkarılan mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Kapalıyol" olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde bir sosyal medya hesabı tarafından yapılan sokak röportajında okuduğu şiir sebebiyle Halil K. ve sayfa yöneticisi Hasan K., Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı.

SABAH GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya hesabının sahibi Hasan K. ile Halil K., ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

İfade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Hasan K. ve Halil K. adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen sosyal medya sayfasının sahibi Hasan K. ve Halil K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

