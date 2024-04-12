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Son anda kurtuldular! Dakikalar içinde küle döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü. Baba-oğul son anda kendini dışarı attı, araç ise dakikalar içinde kül oldu.

Korkutan olay Trabzon'un Of ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamı alev aldı. Otomobili durdurup oğluyla birlikte aşağı inen Öztürk, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Son anda kurtuldular! Dakikalar içinde küle döndü - 1. Resim

Kısa sürede olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri dakikalar içinde yanan otomobile son anda müdahale ederek facianın eşiğinden dönüldü.

Son anda kurtuldular! Dakikalar içinde küle döndü - 2. Resim

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının, 2-3 metre yakında bulunan elektrik trafosuna sıçraması önlendi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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