Son anda kurtuldular! Dakikalar içinde küle döndü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü. Baba-oğul son anda kendini dışarı attı, araç ise dakikalar içinde kül oldu.
Korkutan olay Trabzon'un Of ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Öztürk'ün kullandığı otomobilin elektrik aksamı alev aldı. Otomobili durdurup oğluyla birlikte aşağı inen Öztürk, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri dakikalar içinde yanan otomobile son anda müdahale ederek facianın eşiğinden dönüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının, 2-3 metre yakında bulunan elektrik trafosuna sıçraması önlendi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı