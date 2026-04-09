Sosyal medyada 'marul' manipülasyonu: Hasat artıklarını çekip 'satılmadı' diye paylaştılar
Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin'de 'marullar satılamadığı için koyunlara yem edildi' iddiasıyla paylaşılan videonun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, ürünün tarladayken satıldığını, sadece kalite standartları düşük olan hasat artıklarının koyunlar tarafından tüketildiğini açıkladı.
- Mersin Tarsus'ta bir çiftçinin marullarını satamadığı için koyunlara yedirdiği iddiaları sosyal medyada yer aldı.
- Tarım ve Orman Bakanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- Videodaki arazide üretici, ürününü henüz tarladayken satmıştı.
- Ürünü alan kişi, marulların büyük kısmını hasat etti ancak kalan ürün kalite standartlarının düşük olması nedeniyle hasat edilmedi.
- Tarlada kalan ürünler küçükbaşlar tarafından tüketilirken başka biri tarafından kaydedilip çarpıtılarak paylaşıldı.
- Üreticinin, ürününü sattığı ve arazide karpuz ekili olduğu resmi makamlara beyan edildiği belirtildi.
Mersin Tarsus’tan gelen ve sosyal medyada "Çiftçi perişan, ürününü satamayınca koyunlara yedirdi" diye paylaşılan videonun perde arkası aralandı. Tarım ve Orman Bakanlığı duruma el attı ve gerçeğin anlatılandan çok farklı olduğunu duyurdu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair yer alan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
ÜRÜNLER TARLADAYKEN SATILMIŞ
Bahse konu videonun çekildiği arazinin, Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde, bir üretici tarafından işlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Yapılan incelemede, üreticimiz, ürününü henüz tarladayken satmıştır. Ürünü satın alan kişi, marulların büyük bir çoğunluğunu hasat ederek pazara sunmuş, tarlada kalan ürün ise kalite standartlarının düşük olması nedeniyle alıcı tarafından hasat edilmemiştir.
Tarla sahibi üreticimiz, bir sonraki üretim sezonu için fotoğraflarda da yer aldığı gibi tarlasının bir kısmına karpuz fidesi dikmiştir.
ÜRETİCİNİN VİDEOYLA ALAKASI YOK
Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır. Söz konusu üreticimiz, paylaşılan videonun içeriğiyle bir ilgisinin olmadığını, ürününü sattığını ve şu an söz konusu arazide karpuz ekili olduğunu resmi makamlara beyan etmiştir."
Açıklamada, sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, tarımsal üretim süreçlerindeki olağan hasat artığı ve ürün değişimi işlemlerinin manipüle edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerin her daim yanında olduklarının belirtildiği açıklamada, "Dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassasiyetle yaklaştığımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.