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Sosyeteyi şok eden kaza! Aracıyla motosiklet sürücüsünü öldüren modacı tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sosyeteyi şok eden kaza! Aracıyla motosiklet sürücüsünü öldüren modacı tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı.

2 Mart günü Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul idaresindeki 35 ER 738 plakalı Range Rover marka lüks cip, oto yıkamacı Sadık Altıner idaresindeki motosiklete çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altıner'in cenazesi daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyeteyi şok eden kaza! Aracıyla motosiklet sürüsünü öldüren modacı tutuklandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iş kadını Rahşan Ertuğrul, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sosyeteyi şok eden kaza! Aracıyla motosiklet sürüsünü öldüren modacı tutuklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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