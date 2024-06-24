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Starbucks ve Burger King'e saldırıda 16 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da İsrail aleyhine slogan atarak Burger King ve Starbucks şubelerine saldıran 16 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iş yerlerine maddi hasar veren ve İsrail aleyhine slogan atan bir grubun, Burger King ve Starbucks şubelerine saldırmasına ilişkin 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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