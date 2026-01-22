2015 yılında, Süleyman Şah Türbesi’nin güvenlik gerekçesiyle taşındığı Karakozak köyünü kurtaran Suriye ordusunun 76. Tümen Komutanı General Seyf Polat “Burası Türk toprağı. İnşallah Süleyman Şah ait olduğu yere döner” dedi.

YILMAZ BİLGEN - Suriye ordusu, terör örgütü PKK’nın kontrolündeki YPG/SDG işgalinde bulunan topraklarını özgürleştirmeye devam ediyor. Bu yerler arasında, Suriye’deki Türk toprağı da bulunuyor.

Karakozak köyünde bulunan ve 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’ın işgal etmesi üzerine sınırımızdaki Eşme köyüne getirilen Süleyman Şah Türbesi de özgürlüğüne kavuştu.

5 BİN MAYIN DÖŞENMİŞ

Bölgeyi kurtaran 76. Tümen Komutanı General Seyf Polat gazetemize konuştu. “Günlerdir dedemiz Süleyman Şah’ı kurtarmanın hesaplarını yapıyorduk” diyen Türkmen asıllı Suriyeli General Polat, 11 yıl sonra Saygı Türbesi bölgesini işgalden kurtardıklarını söyledi.

Kandil’den gelen emirle yüzlerce teröristin burada mevzilendiğini belirten Polat “Köprünün ayağını uçurdular. Burada olup bitenler PKK ve DEAŞ rol paylaşımı görme açısından en iyi örnek. İş birliği hâlinde türbe ve çevresini harabeye çevirdiler. Şu an türbeye giden yollar tamamen mayınlı. İçlerindeki nefreti göstermek için 5 binden fazla mayını buraya ekip kaçtılar. Şehit ve yaralılarımız var. Köprüyü bombaladılar ve yola 400 kamyon toprak seti kurdular. Hepsini temizledik. Tüm Türkiye ve Türk dünyasına kutlu olsun. Burası Türk toprağı ve ilelebet de öyle kalacak. Kanımız, canımızla koruyacağız. İnşallah Süleyman Şah yeniden ait olduğu yere döner” dedi.

TÜRKLERE NEFRET KUSTULAR

Karakozaklı Zekeriya Karslı, örgütün bölgeyi bir dönem silah ve cephanelik olarak kullandığını ve Türkiye’den gelen teröristlerin her fırsatta Süleyman Şah’a ve Türklere nefret kustuğunu anlattı. PKK işgali döneminde 120 haneli köyün büyük oranda boşaldığını belirten Karslı “O günler burası her açıdan örnek bir köydü. Önce DEAŞ sonra PKK geldi ve insanlar kaçtı. PKK, kendi evine gelen insanlardan bile vergi diyerek haraç alıyordu. Kontrol noktalarından insanları kaçırdılar. Hatta infaz ettikleri var. Buranın maddi olduğu kadar manevi havası da değişti. İnşallah eski günlere döneriz. Burada insanlar Türk askerinin bulunduğu ve Süleyman Şah’ın medfun olduğu günleri özlüyor” diye konuştu.

TÜRBENİN NAKİL SÜRECİ

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın Caber Kalesi'nin eteklerinde bulunan türbesinin yer aldığı on dönümlük arazi, Suriye'nin o tarihlerde hâkimi olan Fransa ile 1921'de imzaladığımız Ankara Anlaşması ile bize bırakıldı.

Türkiye'ye 92 kilometre mesafede yer alan türbenin bulunduğu arazi, 1973 yılında Suriye'nin baraj inşaatında yükselen sular sebebiyle Halep'in Karakozak köyü yakınına (Türkiye'ye 28 kilometre) taşındı. Mart 2015'te ise Süleyman Şah ve iki askerinin sandukaları ile eşyaları, terör örgütü DEAŞ yüzünden sınırın Suriye kesiminde; 200 metre kadar içerideki Eşme köyüne nakledildi.

