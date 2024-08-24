Sultangazi'de 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 00:01 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 00:10 - Güncelleme:

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İstanbul Sultangazi’de bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan 4 yaşındaki çocuk, seyir halindeki otomobilin kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, sürücü kadın ve kaza ile ilgili inceleme başlattı.