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Sultangazi'de 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sultangazi&#039;de 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi’de bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıkan 4 yaşındaki çocuk, seyir halindeki otomobilin kendisine çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, sürücü kadın ve kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, bakkaldan alışveriş yapan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, evine giderken seyir halindeki 34 DTV 705 plakalı otomobilin altında kaldı.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Küçük çocuğu ezdiğini fark eden kadın sürücü, hemen aracını durdurup durumu sağlık ekiplerine bildirirken, çevrede bulunan vatandaşlar ise küçük çocuğun yardımına koştu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

ESNAF OLAYI ANLATTI

Yaşanan olayı anlatan esnaf Muhammed Hüseyin, “Küçük çocuk 4 buçuk yaşında. Bakkaldan alışveriş yapıyordu. İki arabanın arasından geçerken, araba geldi vurdu. Ön tekeri geçti üstünden sonra ikinci teker de geçti. Hanımefendi olayı gördü. Hemen arabadan indi ambulansı aradı. Polisler geldi, ambulans geldi. Çocuk hayatını olay yerinde kaybetmişti. Çocuğun ismini bilmiyorum ama bizim yan tarafta komşumuz yani" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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