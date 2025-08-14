Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya: Özgür Özel ve ekibi CHP'ye çöreklenmiş

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP yönetimini eleştiren Yıldırımkaya “Özgür Özel ve ekibi partiye çöreklenmiş. Özel, kurultayda çıktı insanları suçladı. Sen de aynı parti içerisindeydin, grup başkan vekiliydin. Sen Zimbabve’den mi geldin? Bu ekip şu anda işin başında” dedi.

Antalya’da Manavgat Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, başkan yardımcılığı, CHP meclis üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Özer “Genel Merkez bir avukat gönderdi adımı bilmiyor. Milletvekilleri ziyarete geldi adımı bilmiyor. Cezaevinden çıkalı bir hafta oldu daha bir CHP’li yönetici aramadı” diye konuştu.

Bu arada, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç da, partiden istifa ettiğini açıkladı.