Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya: Özgür Özel ve ekibi CHP'ye çöreklenmiş

Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya: Özgür Özel ve ekibi CHP'ye çöreklenmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya: Özgür Özel ve ekibi CHP&#039;ye çöreklenmiş
AK Parti, CHP, Özlem Çerçioğlu, İstifa, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte bugün AK Parti’ye katılması beklenen CHP’li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya “Daha önce yol arkadaşlığı yapmıştık ve şimdi de böyle bir teklif geldi. Yuvama geri döneceğim” dedi.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP yönetimini eleştiren Yıldırımkaya “Özgür Özel ve ekibi partiye çöreklenmiş. Özel, kurultayda çıktı insanları suçladı. Sen de aynı parti içerisindeydin, grup başkan vekiliydin. Sen Zimbabve’den mi geldin? Bu ekip şu anda işin başında” dedi.

Antalya’da Manavgat Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, başkan yardımcılığı, CHP meclis üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Özer “Genel Merkez bir avukat gönderdi adımı bilmiyor. Milletvekilleri ziyarete geldi adımı bilmiyor. Cezaevinden çıkalı bir hafta oldu daha bir CHP’li yönetici aramadı” diye konuştu.

Bu arada, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç da, partiden istifa ettiğini açıkladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Anneleri komisyona gelecek! Partiler taleplerini tek tek bildirdiCumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla! CHP liderine soruşturma
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fidan'dan Katar'a ziyaret! Gündem Gazze ve Suriye - GündemFidan'dan Katar'a ziyaret!Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla! CHP liderine soruşturma - GündemCHP liderine soruşturma başlatıldı!İşgalci YPG, sabırları taşırdı! Operasyon için son uyarı - GündemAcil adım atmazlarsa operasyon an meselesi!Diyarbakır Anneleri komisyona gelecek! Partiler taleplerini tek tek bildirdi - GündemDiyarbakır Anneleri komisyona gelecek!Türkiye'deki dev parklar afet üssü olacak! Barınma altyapısı; Helikopter pisti, sağlık merkezleri yapılacak - GündemTürkiye'deki dev parklar afet üssü olacak!Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Şekerli gıdalara düzenleme geliyor - GündemŞekerli gıdalara düzenleme geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...