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Suriye'de terör eylemi! Kontrol noktasında sıcak dakikalar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye&#039;de terör eylemi! Kontrol noktasında sıcak dakikalar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

PKK/YPG’nin kontrolündeki Rakka’nın kuzey girişinde, 14 yaşındaki Ali Abbas el-Avni adlı çocuk, SDG mensubu bir terörist tarafından kontrol noktasında vurularak öldürüldü. BM Güvenlik ve Emniyet Birimi raporunda, olayın 2 Temmuz’da Şeker Fabrikası yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

Terör örgüyü PKK/YPG'nin Suriye'deki haince saldırıları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Emniyet Biriminin (UNDSS) yayımladığı raporda, olayın, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Rakka'nın kuzey girişinde 2 Temmuz'da yaşandığı belirtildi.

Suriye'de terör eylemi! Kontrol noktasında sıcak dakikalar - 1. Resim

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK PKK TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Çocuğun öldürülmesine ilişkin bilginin medya kaynaklarına dayandığı aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

Medya kaynaklarına göre, Rakka kentinin kuzey girişindeki Şeker Fabrikası yakınlarında bulunan bir kontrol noktasında konuşlu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi, 14 yaşındaki bir çocuğa ateş açtı. Çocuğun, kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, yerel kaynaklardan, teröristlerin kurşunlarıyla hayatını kaybeden çocuğun Ali Abbas el-Avni olduğu ve Rakka kentinin kuzeyindeki Rumeyle Mahallesi'nde oturduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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