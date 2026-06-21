İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatılacağını duyurdu.

Taksim Metro İstasyonu ulaşıma kapatıldı! İkinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak

HİZMET VERMEYECEK

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmet vermeyecek.

İBB'den yapılan açıklamada, M2 hattının Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlarının yolcu kullanımına kapalı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, araçların Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.

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