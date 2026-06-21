Anadolu Ajansı
Taksim Metro İstasyonu ulaşıma kapatıldı! İkinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla, Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.
Özetle DinleTaksim Metro İstasyonu ulaşıma kapatıldı! İkinci b...
Kaydet
Gündem 2 dk önce
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği kararıyla ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyecek.
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu yolcu kullanımına kapatılacak.
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da hizmet vermeyecek.
- M2 hattının Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacak.
- Araçlar Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam edecek.
- Kapatma kararı İstanbul Valiliği'nin aldığı bir karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla yürürlüğe girecek.
0:00 0:00
1x
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatılacağını duyurdu.
HİZMET VERMEYECEK
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmet vermeyecek.
İBB'den yapılan açıklamada, M2 hattının Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlarının yolcu kullanımına kapalı olacağı ifade edildi.
Açıklamada, araçların Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceği belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR