Tarihçi Said Alpsoy'dan Lozan yorumu: Tapudur demek ağır cehalet

PKK’nın fesih bildirisindeki gönderme Lozan tartışmasının fitilini ateşledi. CHP “Lozan, Türkiye’nin tapusu” açıklaması yaptı. Tarihçi Said Alpsoy “Lozan’a ‘ilahi’ misyon yükleyenler Türk Devleti’nin varlığını yabancıların imzasına bağlamış oluyorlar. CHP cehalet içinde” dedi

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Terör örgütü PKK’nın fesih bildirisinde Lozan Antlaşması’na gönderme yapması birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Muhalif bazı isimler, Lozan’ın kurtuluşun ve bağımsızlığın tescilli belgesi, Türkiye’nin tapusu olduğunu savunarak “Tartışmaya açılamaz” dedi. CHP’lilerin söylemlerini eleştiren AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu “Hükmettikleri bir tarih avuçlarının içinden kayıp gidiyor. Lozan delinecek diye feveran ediyorlar. Lozan’a zarar gelecek diye ayağa kalkıyorlar. Oysa esas korkuları, Lozan’la birlikte elde ettikleri sınıfsal ve siyasi imtiyazların sona erecek olması. Şapka düştü, kel göründü” dedi.

CHP ŞAŞKINLIĞININ GÖSTERGESİ

Gazetemize konuşan tarihçi Said Alpsoy ise CHP’lilere “İstiklal Harbi boyunca Mehmetçiğin harp meydanında süngüsüyle kazanmış olduklarının üzerine artı olarak İsmet Paşa ve heyeti Lozan’da diplomatik bir başarı diyebilecekleri ne kazandılar?” sorusunu yöneltti. Alpsoy, şunları söyledi:

Lozan’a ‘ilahi’ bir misyon yüklemelerinin eleştirilmesi lazım. Lozan Antlaşması’nın altında 8 ayrı ülkenin imzası var. Türkiye de bunlardan bir tanesi. ‘Lozan, Türk Devleti’nin tapusudur, bilmem nesidir’ gibi çok abartılı yerlere yerleştirdiklerinde, farkına varmadan Türk devletinin varlığını yabancı devletlerin de imzasına bağlamış oluyorlar. Hâlbuki modern milletler varlıklarını kendi güçlerinden alırlar, dışarıdan bir gücün kabulü ile var olabilmiş olan bir devleti modern tarihte hiç kimse ciddi ve bağımsız bir devlet olarak mütalaa etmez. Bu örnek de bugüne kadar, son yıllarda bile çok sayıda benzerini gördüğümüz CHP şaşkınlığının ve tarih cehaletinin başka bir göstergesidir.

HAFIZALAR TAZELENMELİ

CHP, Lozan’a kesinlikle dokunulmasın, tartışmaya, araştırmaya açılmasın istiyor. Açıldığı takdirde, Lozan’ın gerçekleri ortaya dökülmüş olacak. Bu da siyasi anlamda kurumsal yapısını oluşturan CHP’yle beraber Türkiye’deki bütün Batıcı, seçkin kişileri ve onların sahip olduğu gücü iktidarı yerle bir eden bir süreç başlatacak. Çünkü ne mal oldukları ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbesinden birkaç ay sonra yaptığı bir konuşmada, ‘1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada’ dedi. Son derece isabetli bir yorumdu. Bu söylem tekrar gündeme getirilip, hafızalar tazelenmeli.