Meclis Dilekçe Komisyonuna yine birbirinden ilginç talepler geldi. Jandarma isminin “can damarı” olarak değiştirilmesi, ramazan ayının resmî tatil ilan edilmesi ve kadınların temel askerlik eğitimi almasının sağlanması talepleri dikkati çekti.

Vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan iletebildikleri TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvurularda; jandarma isminin “can damarı” şeklinde değiştirilmesi, ramazan ayının resmî tatil ilan edilmesi ve kadınların temel askerlik eğitimi almasının sağlanması talepleri dikkati çekti.

Dilekçe Komisyonuna, başvuru sayısı yaklaşık 29 bine ulaştı. Komisyona gönderilen başvurular arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı. Bir vatandaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavının tamamen kaldırılmasını ve üniversite yerleştirmelerinin sınavsız yapılmasını talep etti. Komisyona başvuran başka bir kişi, sahipsiz köpeklerin belediyelerce barınaklarda toplanması sürecinin yetersiz işlediği ve izinsiz bağış toplayan derneklerin bu süreci olumsuz etkilediği gerekçesiyle, bu derneklerin kapatılmasını, izinsiz para toplamalarının ve sokakta hayvan beslemelerinin engellenmesini istedi.

"SİGARA KULLANMAYAN MESAİDEN ERKEN ÇIKSIN"

Dilekçe Komisyonuna gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

Ramazan ayının resmî tatil ilan edilmesi, öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi, jandarma isminin ‘can damarı’ olarak değiştirilmesi, kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması, sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması, üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması, Türkiye’de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması, ehliyet sınavlarında puan sınırının 70’ten aşağı düşürülmesi, televizyonlarda yayımlanan şiddet, kavga, ve çatışma içeren olayların yayımlanmadan engellenmesi. Komisyona başvuran bir kişi, her vatandaşın yılda en az 5 fidan dikmesi için kanuni düzenleme yapılmasını da talep etti.

Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık “Vatandaşlarımızın dilekçe hakkı konusundaki farkındalığını artırmaya devam edeceğiz. Katılımcı demokrasiyi birlikte büyütüyor; vatandaşlarımızın beklenti ve önerileriyle geleceği birlikte inşa ediyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası