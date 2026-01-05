İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi saldırısı günlerce konuşulmuştu. İstinaf, silahlı kavga davasında verilen ağır cezaları hukuka uygun buldu. Sanıklar hakkında verilen müebbet hapis kararları onanırken, dosya kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçları yönünden Yargıtay’a taşındı.

28 Temmuz 2023’te Bakırköy Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinde çıkan silahlı kavgada Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; Yusuf Erzen yaralandı. Olay, günlerce Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer hakkında iki kişiyi kasten öldürme ve bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından ağır cezalar talep etti. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’a yönelik eylemleri nedeniyle ikişer kez müebbet hapse, Yusuf Erzen’e yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise 11’er yıl hapse mahkûm etti.

Mahkeme ayrıca bazı sanıklara ruhsatsız silah ve suçluyu kayırma suçlarından hapis cezası verirken, iki sanık hakkında beraat kararı verdi; ana sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

CEZALAR İSTİNAFTA ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, silahlı kavgaya ilişkin Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararla ilgili istinaf başvurularına yönelik incelemesini tamamladı.

Daire, sanık Ercan Topçu hakkında, "suçluyu kayırma" suçundan dolayı kurulan beraat kararına karşı istinaf istemi olmadığı gerekçesiyle bu yönden istinaf dışı bırakılmasını kararlaştırdı.

Katılanlar Cantürk Erzen, Solmaz Erzen, Mehmet Erzen ve Yusuf Erzen'in avukatı tarafından bazı kararlar yönünden yapılan başvuruyu inceleyen İstinaf, katılanların avukatının bu suçlar yönünden verilen hükümleri istinaf hak ve yetkisi bulunmadığı için başvurunun reddine hükmetti.

Daire, sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'a karşı "kasten öldürme" suçundan dolayı verilen ikişer kez müebbet hapis cezasına ilişkin vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı ifade edilerek, istinaf başvurularını esastan reddetti.

Sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman'a "suçluyu kayırma" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını inceleyen İstinaf, söz konusu başvuruların da reddine karar verdi.

"Suçluyu kayırma" ile "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlarından kurulan hükümlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili maddesi gereğince "kesin" olduğunu kaydeden Daire, "kasten öldürme" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçları yönünden Yargıtayca incelenmek üzere temyiz yolunun açık olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.

